Бывший капитан «Аталанты» Алехандро Гомес раскрыл подробности конфликта с главным тренером бергамасков Джанпьеро Гасперини. Инцидент в перерыве матча группового этапа Лиги чемпионов против «Мидтьюлланна» обернулся неожиданным уходом аргентинца в «Севилью» в январе 2021 года.

«Я ослушался его из тактических соображений. До конца первого тайма оставалось 10 минут, и он попросил меня сыграть справа. Но я очень хорошо играл слева, поэтому ответил ему нет. Это произошло в середине матча, перед камерами... Совершенно нормально, что он разозлился. Я уже понимал, что в перерыве он заменит меня.

Но в раздевалке он перешел все допустимые границы и попытался физически напасть на меня. Когда в дело вступает физическая агрессия, это становится неприемлемым. Поэтому я попросил о встрече с президентом клуба Антонио Перкасси. Я признал, что был неправ: ведь я – капитан клуба, и своим поведением подаю плохой пример непослушания тренеру. Но я сказал президенту, что мне нужны извинения от Гасперини.

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На следующий день было собрание всей команды, я извинился перед тренером и партнерами по команде за случившееся. Но никаких извинений от тренера я не получил. Через несколько дней я сообщил президенту, что не хочу работать в «Аталанте» под руководством Гасперини. Президент сказал мне, что не хочет отпускать меня. В итоге меня вывели из состава основной команды и мне пришлось тренироваться с резервом. Это было некрасиво: после всего, что я дал клубу за семь лет, меня буквально бросили. Они повели себя плохо. У президента не хватило смелости попросить тренера просто извиниться передо мной. Это стало концом всего», – приводит Goal.com слова Папу Гомеса из интервью La Nacion.

Алехандро Гомес перешел в «Аталанту» 1 сентября 2014 года, в 2017 году аргентинец стал капитаном клуба.

В январе 2021 года бергамаски продали Папу Гомеса в «Севилью» за 5 миллионов евро.

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