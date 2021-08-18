Главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини ответил бывшему капитану бергамасков Алехандро Гомесу, который обвинил коуча в попытке физического нападения в перерыве матча группового этапа Лиги чемпионов против «Мидтьюлланна».

Конфликт с Гасперини обернулся неожиданным уходом аргентинца в «Севилью» в январе 2021 года. Впрочем, у тренера «Аталанты» есть своя версия событий.

«Поведение Гомеса и его отношение к делу на поле и за его пределами стало неприемлемым для меня и его товарищей по команде. Физическая агрессия была с его стороны, не с моей. Настоящая причина, по которой он ушел – это неуважение к владельцам клуба. Я надеюсь, что о Гомесе снова будут говорить лишь в контексте его выступлений на поле, как это было во времена «Аталанты», – приводит слова Гасперини La Gazzetta dello Sport

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Алехандро Гомес перешел в «Аталанту» 1 сентября 2014 года, в 2017 году аргентинец стал капитаном клуба.

В январе 2021 года бергамаски продали Папу Гомеса в «Севилью» за 5 миллионов евро.

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