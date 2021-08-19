34-летний полузащитник «Ромы» Педро Родригес перешел в «Лацио» после того, как тренер «волков» Жозе Моуринью сказал игроку, что тот не входит в его планы.

Педро провел за «Рому» всего один сезон, заключив соглашение до 30 июня 2023 года, но этим летом стороны разорвали соглашение. Педро стал первым игроком за 36 лет, который перешел из «Ромы» в «Лацио».

Последним футболистом, который перебрался из «Ромы» в «Лацио», был голкипер Астутильо Мальджольо в 1985 году.

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В прошлом сезоне Родригес провел 40 матчей за «Рому», забил 6 мячей и раздал 7 ассистов.

Педро – чемпион Европы и мира в составе сборной Испании.

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