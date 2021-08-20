В конце мая официальный сайт «Ювентуса» сообщил о назначении Массимилиано Аллегри. Опытный итальянец сменил провалившегося Андреа Пирло и вернулся в клуб спустя два года после увольнения в 2019-м. Главная интрига второго прихода Макса – как он уживется с Криштиану Роналду. Ведь при уходе тренер испортил отношения с нападающим: он советовал президенту клуба Андреа Аньелли избавиться от Криша, который останавливает прогресс команды.

Как уходил Аллегри

Итальянец управлял «Ювентусом» пять лет и ушел из-за неудач в Лиге чемпионов. Забрать еврокубок не получилось даже с Роналду, который вместо вывода команды на новый уровень принес Максу только проблемы. «Роналду силен, одним своим присутствием в команде он заменил главного тренера. Роналду – настоящий мотиватор, лидер раздевалки. Я видел, как он действовал в сборной: сидел на скамейке и кричал больше, чем тренер», – вскрывал президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис.

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Криш не вписывался в тактику итальянца: не возвращался в оборону, не прессинговал и стягивал игру на себя. Убрать из состава одного из лучших футболистов в истории оказалось невозможно, кроме величия за португальца говорил ценник – за 33-летнего бомбардира выложили 117 млн евро и дали ему зарплату 31 млн евро в год. Роналду много забивал, но все равно не подходил идеям тренера. Мужчины не конфликтовали в открытую, но было понятно, что они не довольны друг другом. Криша раздражала оборонительная стратегия Аллегри, а тренер злился от пассивности Роналду в защите.

Массимилиано Аллегри и Криштиану Роналду Фото: SID

Конфликт вскрылся уже после ухода Аллегри из «Ювентуса». В апреле 2021-го итальянские издания запестрили инсайдами о последних словах Макса перед отставкой. «Избавься от Роналду, он не дает команде и клубу расти», – убеждал Аллегри президента. Фраза явно отражает отношение тренера к Криштиану в «Ювентусе», однако ни на что не повлияла: бомбардир остался в команде, и тренеру придется снова подстраиваться под него.

Что Аллегри говорит сейчас?

Разумеется, вопросы о Роналду оказались самыми популярными, когда «Ювентус» объявил о возвращении Массимилиано. Аллегри ограничился дипломатичными ответами и сказал, что рассчитывает на 36-летнего португальца. «Роналду – отличный игрок и умный парень. Я сказал ему, что это важный сезон и что я рад снова встретиться с ним, теперь у него больше ответственности, потому что три года назад у нас была более опытная команда, а теперь есть более молодые игроки. Он в отличной форме, но я жду от него надежности», – разъяснил Макс.

Еще Аллегри сказал об уверенности в бомбардирских скиллах Роналду, но сейчас Криш вряд ли получит ту же роль, что и три года назад. В «Ювентусе» так же сильно рассчитывают и на 27-летнего Пауло Дибалу, вокруг которого тренер собирается строить команду. «В этом году у него есть возможность исправиться за прошлый. Мне понравилось, как он тренируется, я многого жду от него», – поделился итальянец. Отношения Макса и Пауло тоже непростые: во время первого прихода в клуб Аллегри хотел продать аргентинца, но наткнулся на сопротивление вице-президента Павла Недведа.

Массимилиано ограничился вежливыми общими фразами, но ближайший год (последний по контракту с «Ювентусом») Криштиану точно проведет в «Ювентусе» – об этом уже заявил Недвед. А тренер поделился тактическим видением на новый сезон: схема 4-2-3-1 с Роналду на острие и Дибалой в роли ложной девятки. Возможно, так Аллегри отрежет португальца от прессинга, в который нападающий не шел и три года назад. «Аллегри хочет играть с Роналду и Дибалой одновременно», – признал Недвед.

Массимилиано Аллегри, «Ювентус» Фото: Getty Images

Роналду хотел уйти

Криш точно не доволен происходящим в «Ювентусе»: он больше не прима, вернулся нелюбимый тренер. Его агент Жорже Мендеш предложил клиента «Манчестер Сити», ведь Роналду уже давно хотел поработать с Пепом Гвардиолой, а «горожане» – одни из немногих, кто может потянуть трансфер португальца. Football Italia сообщил, что «Ювентус» расстанется с Роналду даже за 30 млн евро, ведь у него остался всего год по контракту.

Но переход вряд ли состоится: «Ман Сити» гораздо сильнее хочет подписать Харри Кейна, а сам Криш быстро признался в верности «Ювентусу». «Любой, кто меня знает, понимает, насколько я сосредоточен на работе. Меньше разговоров и больше дела – мой девиз с самого начала карьеры. Но с учетом всего, что было сказано и написано за последнее время, я должен изложить свою позицию. Легкомысленное освещение моего будущего в медиа – это неуважение ко мне как к человеку и к игроку», – выпалил португалец.

У Криша остался последний вариант – «ПСЖ». Правда, и парижане не подпишут португальца этим летом. В последнее время клубу больше нравится брать свободных агентов, поэтому Роналду ожидают в одном клубе с Лео Месси через год. По информации AS, такой вариант уже почти официален: Криштиану заменит в «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Несмотря на сложное прошлое, Аллегри и Роналду точно проведут ближайший год вместе. Для обоих это должно стать вызовом: доказать свою ценность друг другу и наконец привести «Ювентус» к победе в Лиге чемпионов. Макс за пять лет дважды проигрывал решающие матчи, но тогда у него не было Криштиану.

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