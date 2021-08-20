И выполняет их.

Выход в вышку – чудо. Клуб был близок к банкротству

28 мая 2021 года – исторический день для «Венеции». Клуб сыграл 1:1 с «Читтаделлой» (в первом матче выиграл 1:0) и вышел в итальянскую вышку. Там «Венеция» не играла с сезона-2001/02: спустя 19 лет клуб из, возможно, самого красивого города вернулся в Серию А.

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«Венеция» празднует выход в Серию А Фото: Getty Images

В 2002-м «Венеция» заняла последнее место в итальянской вышке. Всего 3 победы и 18 очков. В кошмарной кампании «Венеция» сменила четырех тренеров: до пятого тура был Пранделли, который только осваивался во взрослом футболе. А с восьмого тура, после двух временных тренеров, к управлению командой пришел Альфредо Маньи.

Маньи вспоминал вылет так: «После окончания чемпионата я поблагодарил всех игроков за сотрудничество и поехал на базу. Знал, что уйду из клуба, поэтому пил в кабинете и курил сигары. На утро я обнаружил несколько спящих рядом руководителей – они были пьяны. Не буду называть их имена, чтобы не создать им дурную славу, но один из них сказал: «Альфредо, не волнуйся, мы сделаем все, чтобы клуб побыстрее вернулся в Серию А».

Камбэка не случилось, и новую возможность повыситься в классе «Венеция» ждала больше десятилетия. Номинально историю запустил американский финансист Дункан Нидерауэр (о нем – ниже). Формально же восхождение «Венеции» началось с Джо Такопины, бывшего адвоката из США. Тот давно хотел раскрутить провинциальный клуб с сильной фанатской базой. И у него появилась такая возможность.

Такопина (формально не только он, но и группа американских инвесторов; но именно Такопина следил за жизнью клуба) получил еле живую «Венецию» примерно за 6 млн евро. У клуба остался плохой стадион, не было собственной базы, футболистам выдали по одному комплекту домашней и гостевой формы на год. В «Венеции» катастрофически не хватало футболистов: летом 2015-го оттуда ушли почти все игроки. И за полторы недели состав собрал бывший спортдир «Наполи», «Ромы» и «Ювентуса» Джорджо Перинетти, с которым дружил Такопина. Перинетти говорил, что ориентировался на людей, которые: а) были бесплатными; б) с опытом игры хотя бы в Серии В.

Джо Такопина Фото: Getty Images

«Я связался с одним игроком, который провел шесть сезонов в Серии А. Он год сидел без клуба. Я попросил его приехать в мой офис в Венеции и по телефону договорился о примерной зарплате. Когда этот парень приехал ко мне, то сразу попросил зарплату в два раза больше. Я поинтересовался у него, с чего такие расценки. Он сказал: «Чтобы играть в дерьме, нужно делать это с настроением. А настроение мне сделает здесь только хороший контракт». Я прогнал этого шарлатана», – признался Перинетти

Такопина запустил проект по глобализации бренда. Он говорил: «Мы не станем «Реалом» или «Барселоной». Но мы будем «Венецией». Мы – уникальный клуб, базирующийся в уникальном городе. Хотим, чтобы с нами считались как минимум в Серии А». Такопина ориентировался на клубы, которые ориентировались на молодежь. В многочисленных интервью он восхищался «Аталантой», говорил, как мечтает пригласить Маурицио Сарри и строил долгосрочные планы на попадание в Серию А.

Такопина действительно запустил в городе строительство футбольного бренда, за пять лет довел финансовое положение клуба до нормального и спас тренерскую карьеру Филиппо Индзаги после провала в «Милане». А в 2020-м продал акции, потому что хотел отдохнуть от футбола. Дальше к идеальному блеску «Венецию» приводил Дункан Нидерауэр.

Владелец «Венеции» пытался понравиться фанатам

Нидерауэр родился в Нью-Йорке в 1959 году. Сначала получил диплом в области делового администрирования. Потом – возглавил фондовую биржу в Нью-Йорке и сколотил состояние в 1,5 млрд долларов. Но были и неудачи. Например, крупнейший фондовый крах со времен Великой Депрессии (мировой экономический кризис 1929 года). Нидерауэр пережил отказ Евросоюза от Deutsche Boerse и смирился с переходом некоторых крупнейших брендов на американскую биржу Nasdaq.

«Я – счастливейший сукин сын. В свои годы я должен быть седым после пережитых событий. Но я стал крепче. Выживаю, хотя жизнь больно бьет меня по лицу. Родители всегда говорили, что я живучий. Делал выводы и выживал!» – гордился американец.

В спорт Нидерауэр делал несколько заходов. Сначала он вкладывался в бейсбольные команды, но существенным бизнес не получился. Потом финансист пытался купить команду MLS. Итоги подвел сам: «Не назову клуб, в который стучался. Футбол в Штатах не прибыльная вещь. Фактически я спасал того владельца от банкротства и еще накинул ему сверх запрашиваемой цены. Он отказался».

В «Венецию» Нидерауэр причалил в феврале 2020-го, когда клуб выкупил консорциум VFC Newco 2020 LLC. Фактически восстановление «Венеции» заложил Такопина, а Нидерауэр, ставший президентом после продажи клуба, успешно продолжил развитие и вывел его в Серию А.

Нидерауэр одержим «Венецией». До работы с «летающими львами» он жил в Нью-Йорке и вечером перед вылетом в Венецию обежал весь город ради клубного шарфа. Потом говорил: «Я не нашел розу «Венеции». Зато мой помощник где-то взял черный шарф с зелеными и оранжевыми полосками. Я хотел появиться эффектно, но, кажется, провалился. Хотя фанатам вроде понравилось».

Данкан Нидерауер Фото: Getty Images

Нидерауэр переехал в Италию, снял дом рядом с клубной базой и теперь ездит в офис на велосипеде. «Я так отдыхаю и работаю одновременно. Машина отнимает много внимания. А когда я на велосипеде, то могу подумать о работе», – похвастался миллиардер.

Он все время ходит либо в клубной атрибутике, либо на цветах. Даже чехол iPhone – с символикой клуба. «Я считаю, что нужно соприкасать каждую область жизни с тем, во что вкладываешь душу», – поделился Дункан.

На дебютный сезон в Серии А Нидерауэр настроен адекватно. Он не делает громких заявлений и не посчитает вылет неудачей. «Даже если мы вылетим, я не сильно разочаруюсь. Да, неприятно. Но мы почувствуем на себе силу элитного дивизиона. Мы уже сделали шаг вперед: улучшили базу, стадион, нашли новых партнеров. Я хочу показать, что это шаг на пути к строительству чего-то по-настоящему большого».

У «Венеции» самый молодой тренер Сериала

У 36-летнего Паоло Дзанетти не получилось выдающейся карьеры: промелькнул в Серии А, съездил в аренду, уехал в лиги пониже и незаметно закончил. У Дзанетти еще не было больших клубов, но Дзанетти-тренер выглядит увереннее и перспективнее Дзанетти-игрока.

Паоло Дзанетти, главный тренер «Венеции» Фото: Getty Images

В 2020-м его уволили из «Асколи», но через полгода Дзанетти приютила «Венеция». Он рассказывал: «Раздался звонок: «Алло, это Дункан Нидерауэр. Ты нам нужен». Я жил в Милане и через час уже был на вокзале и покупал билеты в Венецию».

Клуб в прошлом сезоне – сплошной эксперимент, завершившийся успехом. Он ломал, пробовал, расстраивался, строил заново и в итоге вывел команду в элиту. А в межсезонье дал интервью La Gazzetta dello Sport. Вот ключевые цитаты:

«Я постоянно развиваюсь: перепробовал все схемы и стили, прежде чем сформировать собственный кейс. Хороший тренер должен знать футбол на 360 градусов. Имя моей команды должно быть узнаваемым, но его определяют игроки. Тренер должен уметь приспосабливаться, но работать по собственным принципам».

«У меня нет тренера, которому я стараюсь подражать. Слежу за работой каждого и беру по чуть-чуть. Но если мы говорим о тех тренерах, чья философия мне нравится, то выделю Гасперини и Де Дзерби».

«Мы создали платформу для молодых игроков и будем ее развивать. Моя задача – не только добиваться результатов, но и улучшать футболистов. Разумеется, мы постараемся показать интересный футбол. Менталитет будет таким же, как и в прошлом сезоне: наступательная и приятная игра. Раньше Серия А была мечтой. Сейчас – реальность. Новая мечта и цель – остаться на этой сцене».

«Я не боюсь быть самым молодым тренером Серии А, мне все равно на это. Я здесь, потому что прошел через беспорядок, набрался опыта и стал сильнее».

Дзанетти самый молодой тренер в чемпионате Италии. После него – Тиаго Мотта из «Специи», который старше всего на 3,5 месяца. Но опыта у Дзанетти гораздо хуже. Дзанетти самостоятельно тренирует с 2017-го. Весь тренерский опыт Мотты во взрослом футболе ограничился двумя месяцами в «Дженоа».

«В нашей игре вряд ли будет блеск. Да и я не прошу об этом. Хочу, чтобы все задуманное я и мои игроки превратили в реальность».

Владельцы «Венеции» работают на имидж

У «Венеции» нет титульного спонсора. И это лично контролирует Дункан Нидерауэр. На месте, где обычно расположен логотип спонсора, красуется одно слово: VENEZIA.

Маттиа Араму Фото: Getty Images

Главный источник заработка – рекламные щиты на стадионе «Пьер Луиджи Пенцо». Из всех компаний, продвигаемых на щитах, чаще всего мелькает UNO Contract Design – венецианская фирма, которая занимается строительством дизайнерских домов и производством гондол. Венецианская семья Табаро основала фирму в 1985 году и за 36 лет не раз могла перевезти бизнес в город покрупнее. Но Табаро выбрали Венецию и компания до сих пор базируется в ближайшем пригороде. Говорят, Нидерауэр больше всего гордится именно этим сотрудничеством.

Девиз UNO Contract – делать все для улучшения жизни венецианцев и стать частью их быта. Нидерауэр принес эту философию в футбол. Яркий пример – инстаграме «Венеции»: снимки с тренировок сменяются живописными городскими пейзажами. Это все входит в планы «Венеции» по объединению с городской культурой.

В прошлом году клуб забрал по специальной программе обмена фотографа Итана Уайта. Руководство так и сказало: ходи по городу, фотографируй занимательные кадры и выкладывай в инстаграм. СММ новичка Серии А некоторое время занимались сотрудники UNO Contract Design, выполняющие у себя в компании те же функции. Сейчас состав медиаслужбы «Венеции» поменялся, но задачи у них те же. Это можно понять по соцсетям клуба.

Нидерауэр говорит, что в ближайшее время в центре Венеции станет больше клубных магазинов. Плюс – проект нового стадиона, который будет состоять из двух секторов. В первый входит развлекательный центр. Во втором идет сам стадион, ориентированный на несколько десятков тысяч человек. Минус в том, что Нидерауэр готовит его в центре Венеции – и это проблематичная точка для сбора болельщиков из-за отсутствия транспорта. Суть в том, что арена с двух сторон окружена каналами, и расположена она не на материке. Добраться до нее можно только по воде, либо пешком от вокзала (станция Санта Лючия), но это около часа ходьбы.

В интервью La Gazzetta dello Sport босс «Венеции» сказал: «Недавно про «Венецию» в США не знал никто. В следующем сезоне все ее матчи в Серии А будут показаны по стране. Нам далеко до глобальных брендов, как «Ювентус», «Милан» и «Интер». Но мы на пути к этому. Мы думаем о строительстве нового стадиона. Думаем, как быть ближе к народу. Венеция – отдельная вселенная, один из прекраснейших городов мира. Почти каждый человек, побывавший здесь, полюбил это место. Наша задача – добиться такого же эффекта от соприкосновения с клубом».

«Венеция» – это тесное соприкосновение c городом даже на форме. Клуб использует пять цветов. Домашняя – черный, золотой, зеленый (все – цвета города). Выездная – белый, черный, зеленый и золотой. Во всех линиях угадывается культурное наследие Венеции. Например, на домашней джерси вместо традиционного символа появится лев Святого Марка (символ города) и треугольники – золото базилики Сан-Марко. А разные варианты джерси представила венецианская модель. Жители Венеции, кажется, все эти шаги оценили: за два дня случился солд-аут новой формы.

Летом в «Венецию» приехал игрок ЦСКА

Сразу после выхода в Серию А Нидерауэр пообещал, что это трансферное окно фанаты «Венеции» запомнят надолго (хоть и предупредил сразу: чеки на десятки млн евро на трансферы ждать не стоит). И владелец сдержал слово – «Венеция» за два месяца потратила 10,69 млн евро (в истории клуба никогда не было таких трат даже за сезон). А вот и сами трансферы (данные Transfermarkt):

Джанлука Бусио. Центральный полузащитник из канзасского «Спортинга». 6 млн евро.

Таннер Тессманн. Центральный полузащитник из «Далласа». 3,64 млн евро.

Аренда Арнора Сигурдссона из ЦСКА за 800 тысяч евро.

250 тысяч евро ЛАСКу за левого защитника Давида Шнегга.

Два свободных агента.

Три игрока в аренду (один из них – Маттиа Кальдара из «Милана»).

Дзанетти сразу предупредил: от команды не стоит ждать больших подвигов даже в первые месяцы. Дзанетти объяснил, что перестроил команду в межсезонье – и теперь новички повлияли на стиль. Пока что «Венеция» соответствует статусу неуклюжего аутсайдера, выбравшегося из Серии В – в первом официальном матче сезона она прошла «Фрозиноне». Это был раунд Кубка Италии, «Венеция» отыгрывалась по ходу игры и выскочила в следующий раунд турнира только благодаря серии пенальти.

После 19 лет путешествия по всем возможным подвалам итальянского футбола «Венеция» снова готова кусаться в Серии А. И теперь все должно получиться. По крайней мере, клуб вроде бы идет в верном направлении.

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