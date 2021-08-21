В последние годы Италия вспоминает, что такое интрига в чемпионской гонке. Скудетто-2019/29 далось «Ювентусу» с большим трудом, а в прошлом сезоне «бьянконери» даже не составили конкуренцию «Интеру». Летом туринский клуб вернул Массимилиано Аллегри, но не стал сильнее, а миланцы потеряли двух лидеров чемпионского состава и тренера-победителя. Значит ли это, что в Серии А-2021/22 будет сразу несколько претендентов на скудетто? В этом вопросе разобрались герои Eurosport.ru.

Павел Городницкий

Чемпионат Италии Аллегри просил убрать Роналду. Теперь они снова работают вместе ДЕНЬ НАЗАД

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Криштиану Роналду, «Ювентус» Фото: Getty Images

Выбираю «синьору» по трем причинам. Во-первых, не люблю проигрывать: на Евро топил за Бельгию, но облажался – сейчас надо исправляться. Во-вторых, буду рад в любом случае: либо угадаю, либо случится сенсация в Серии А. В-третьих, ну вы вообще видели, кто там в соперниках у «Юве»?

«Милан», который случайно выдал один достойный сезон, а теперь, без Джиджо и с абсолютно древним Иброй, не попадет в пятерку. «Интер», который пытается заменить Лукаку и Хакими, но без шансов. «Аталанта», которая возбуждает гиков, но никогда ничего не выиграет. «Рома», где Моуринью коронует сам себя, если пройдет в зону ЛЧ.

Спаллетти обязательно разругается с Лаурентисом и вылетит из «Наполи», а про «Лацио» говорить вообще неловко: саррибол – это не про титулы.

Поэтому интриги нуль: гибкий Аллегри все же адаптирует футбол «Юве» под Роналду и заберет скудетто. Уверен в этом так же сильно, как и в том, что у «синьоры» нет шансов на Кубок чемпионов – в других лигах полно более мощных команд.

Артем Кутейников

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Златан Ибрагимович, «Милан» Фото: Getty Images

«Милан» взял последнее скудетто 10 лет назад и оказался максимально близко к нему в прошлом сезоне. «Россонери» лидировали в Серии А с 5-го тура по 22-й и сползли с первого песта из-за кризиса второго круга. За лето положение сил в итальянском чемпионате не сильно изменилось: «Ювентус» укрепился Аллегри, но почти не усилил состав, «Интер» потерял топ-тренера и двух лидеров – Лукаку и Хакими. Конкуренты не усилились, почему бы «Милану» не провести еще один мощный сезон?

Состав «Милана» почти не изменился. Клуб потерял двух лидеров: Доннарумму и Чалханоглу. Вратаря уже заменили на Майка Мэньяна, а в ростере имеется несколько атакующих полузащитников, чтобы заместить Чалханоглу. Глобальных изменений не произошло, и «Милан» точно не стал слабее. Плюс в пару к Ибрагимовичу взяли еще одного топ-ветерана. Травмы Златана серьезно мешали «россонери» в прошлом сезоне, теперь его сможет заменить мотивированный Жиру.

Илья Егоров

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Симоне Индзаги, «Интер» Фото: Getty Images

Главный тренд этого лета в итальянском футболе – жалость к «Интеру». Весь мир так долго сочувствовал ему из-за уходов Хакими, Лукаку и Конте, что не заметил: «Интер» все еще в большом порядке. Хорошего тренера заменили таким же хорошим. Правого защитника-звезду заменили на голландца Дюмфриса, которого Конте хвалил еще в прошлом сезоне. За лучшего игрока и бомбардира получили громадный мешок с кэшем, благодаря которому закрыли пару проблемных позиций и купят еще одного хорошего футболиста (говорят, Сапата, Тюрам или Корреа уже на подходе).

Если рассуждать просто, то никто из потенциальных конкурентов «Интера» глобально и не усилился. «Милан» не привел футболиста экстра-класса. «Ювентус» не взял еще одного игрока уровня Роналду. Другие тоже никак не изменились. «Интер» – да, но у Индзаги было время адаптировать команду под свои требования и найти замены ушедшим лидерам.

Так что за лето «Интер» как бы ослабил себя изнутри и пришел в нормальное состояние снова. Помешать ему забрать скудетто может разве что Аллегри.

Сурен Аванесьян

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Лучано Спаллетти, «Наполи» Фото: Getty Images

23 мая «Наполи» отбегал скучную ничью с «Вероной» - 1:1. На первый взгляд, команда всего лишь помогла сопернику из середины таблицы. На самом же деле исход игры стоил южанам места в Лиге чемпионов. По итогам сезона-2020/21 до топ-4 команда не дотянула из-за одного очка.

При этом «Наполи» закрыл сезон со второй разницей забитых и пропущенных мячей (+45). Лучше оказался только чемпионский «Интер» (+54). Команда из Неаполя обладала третьей защитой Италии, если оценивать по допущенным ожидаемым голам (41,6). Не хватило атаки.

Летом 2021-го Аурелио де Лаурентис сменил главного тренера. Теперь «Наполи» управляет Лучано Спалетти. Итальянец не работал с 2019-го, когда покинул «Интер», но еще по отрезкам в «Роме» и «Зените» прославился умением раскрывать игроков. Например, в столичной команде гибкость коуча проявлялась в переходах на систему с тремя защитниками.

В «Наполи» скиллы Спалетти должны выстрелить еще раз. Лучано взбодрит звезд, которые вдруг приготовились к отъезду из Италии, подкрепит тактическую базу свежими задумками и поведет как минимум в ЛЧ.

Артем Быканов

Маэстро онлайн-трансляций

Маурицио Сарри, «Лацио» Фото: Getty Images

«Лацио» – единственная команда Серии А, которая в этом сезоне не стала слабее, как минимум. На смену крутому, но все же малоопытному Индзаги пришел Сарри, почувствоваший долгожданный вкус побед. Важно, что оба тренера придерживаются схожего стиля игры, потому команде не придется перестраиваться под противоположные требования. Лотито снова не отпустил лидеров, вопросы есть только по Корреа, но на замену уже приехал Фелипе Андерсон, показывавший лучший футбол именно на «Олимпико». В добавок специально для Сарри были выписаны знакомый ему по «Наполи» латераль Эльсейд Хюсай и Педро, с которым он поработал в «Челси».

У конкурентов дела гораздо хуже. «Интер» не только сменил тренера-победителя, но и устроил сезонную распродажу лидеров. В «Ювентусе» так и не решили проблему Аллегри и Роналду: внутренние конфликты уже едва не стоили «бьянконери» титула в сезоне-2019/20 и дорого обошлись в прошлом. Состав «Милана» и близко не для решения серьезных задач: неожиданно лихого старта даже в прошлом сезоне с трудом хватило на попадание в Лигу чемпионов.

«Аталанта» рассталась с лучшим защитником Серии А, заменив его Демиралем, который мало и не слишком надежно играл в Турине, а на Евро со сборной провалился. Подвис Иличич – словенца никак не отпустят в «Милан», рискуя снова подорвать его ментальное здоровье. Другой лидер бергамасков – Малиновский, сразу после Евро отправился на операцию, и не ясно, как скоро наберет форму. «Наполи» выбьют из гонки финансовые проблемы – клуб вынужден продать Кулибали, причем за значительно меньшие деньги, чем рассчитывал выручить за защитника еще в прошлом сезоне. Не удается договориться о новом контракте с Инсинье, потому велика вероятность ухода капитана уже в это трансферное окно. На фоне всех этих проблем фаворитом чемпионата могла бы стать «Рома» Жозе Моуринью. Могла бы, если бы мы говорили о Моуринью лет 5-6 назад.

Ну и кто тут хотя бы близко способен навязать борьбу Сарри? В помощь римлянам еще и легкий календарь на старте и матчи с конкурентами на еврокубковых неделях. В отличие от того же «Юве» или «Интера», «Лацио» вполне может пожертвовать Лигой Европы ради долгожданного скудетто. Сарри вернулся в условия, какие у него были в Неаполе – боевая команда без строптивых звезд, где все готовы пахать и отрабатывать в защите, есть кому создавать моменты и кому их завершать. Только того непобедимого «Ювентуса» уже нет.

Артем Никулин

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Алексей Миранчук, «Аталанта» Фото: Getty Images

Команда Джанпьеро Гасперини три года подряд занимает лигочемпионское место, стабильно становясь одной из (а порой и самой) результативной командой Италии. Бергамаски не признают никаких авторитетов и устраивают холодный душ «Ювентусу», «Интеру» и другим топам. Единственная проблема кроется в защите.

Гасперини приучил играть команду в жесткий персональный прессинг. Это главный козырь «Аталанты», делающий ее особенной в Европе. Для этого нужна сыгранность и превосходная физическая подготовка. Именно в виду отсутствия этих двух пунктов (возможно, еще из-за ухода Папу Гомеса), бергамаски чуть не пролетели мимо ЛЧ в прошлом сезоне. Наплыв в команду новичков, а также убийственный календарь усложнили существование «Аталанте».

В этом году должно быть полегче. Селекция клуба в межсезонье была направлена на усиление обороны. Были подписаны вратарь Хуан Муссо из «Удинезе», а также защитник Маттео Ловато из схожей по стилю «Вероны» и Мерих Демирал из «Юве». Миранчук, Ламмерс и Мэле окончательно адаптировались в системе Гасперини и готовы приносить еще больше пользы. А Иличич, Малиновский и пара Запата-Муриэль сейчас на пике своей карьеры.

В общем, главное выдержать темп сезона, ведь «Аталанта» это соперник, способный обыграть любую команду.

Денис Ельфин

Маэстро онлайн-трансляций

Жозе Моуринью, «Рома» Фото: Getty Images

Следить за Жозе Моуриньо особенно интересно. Некогда харизматичный успешный топ-тренер грустно скатился в болото хейта, где из «особенного» стал «забавным». После провала в «Тоттенхэме» португалец понял, что хвастаться старыми чашками глупо, и угнал в Италию.

«То, что случилось в Манчестере, остается в Манчестере», – этими словами подытожил свой давний конфликт с португальцем Генрих Мхитарян. Сейчас в «Роме» спокойно на жаркие бифы. В комфортных условиях Генрих вколачивает много: в сезоне-2020/21 он положил 13 мячей и отдал 10 ассистов. В этом году от него ждут такой же результативности. Внимания стоит и оправившийся после очередных крестов перспективный Николо Дзаньоло.

При Жозе «Рома» провела самую грозную трансферную компанию за последние 10 лет. Вместо травмированного Леонардо Спинаццолы в обороне теперь будет разрывать уругваец Матиас Винья. Были выкуплены защитники Брайан Рейнольдс и Рожер Ибаньес. Большой упор был сделан именно в атакующую зону команды: Эльдор Шомуродов – яркое усиление пустого нападения. К нему в подмогу взят неоправданный лавочник «Челси» Тэмми Абрахам. В воротах наконец-то появился достойный голкипер, португалец Руй Патрисиу. В общей сложности «волки» отгрузили на новичков 100 млн евро. Такие траты окупятся только в долгосрочной перспективе, чемпионство в этом сезоне – чудо.

Боссы «Ромы» готовы вкладываться в идеи Моуриньо. Потому что сейчас в Италии нет никого голоднее на трофеи, чем «волки» и Жозе.

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