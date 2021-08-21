Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал будущее нападающего Криштиану Роналду.

«Роналду не играл в товарищеском матче, потому что мы вышли из тяжелого тренировочного сбора, я дал ему полдня отдыха. Криштиану станет для нас бонусом, потому что гарантирует кучу голов. Конечно, мы тоже должны работать как команда, чтобы выжать максимум из каждого футболиста.

Роналду всегда хорошо тренировался, хотя я читал разные слухи в газетах. Он никогда не говорил о том, что хочет уйти. Роналду сказал мне, что остается в «Ювентусе», – цитирует слова тренера на пресс-конференции Football Italia

Чемпионат Италии «Ювентус», «Интер» или «Милан». Кто выиграет Серию А? 8 ЧАСОВ НАЗАД

В чемпионате Италии-2020/21 Криштиану забил 29 мячей в 33 матчах.

Контракт 36-летнего португальца истекает в июне 2022 года.

Чемпионат Италии Аллегри просил убрать Роналду. Теперь они снова работают вместе ВЧЕРА В 08:24