Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет покинуть туринский клуб. Футболист не попал в стартовый состав команды на матч первого тура Серии А против «Удинезе».
По информации Фабрицио Романо, отсутствие Криша в старте – просьба самого Рона. Он надеется найти решение на трансферном рынке в ближайшие дни. При этом «Ювентус» еще не получил ни одного официального запроса по поводу португальца.
- Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года.
- В сезоне-2020/21 Криштиану стал лучшим бомбардиром Серии А.
Чемпионат Италии
Аллегри: «Роналду лично сказал, что не уходит из «Ювентуса»
Чемпионат Италии
«Ювентус», «Интер» или «Милан». Кто выиграет Серию А?
Чемпионат Италии
Аллегри просил убрать Роналду. Теперь они снова работают вместе