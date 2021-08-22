Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет покинуть туринский клуб. Футболист не попал в стартовый состав команды на матч первого тура Серии А против «Удинезе».

По информации Фабрицио Романо, отсутствие Криша в старте – просьба самого Рона. Он надеется найти решение на трансферном рынке в ближайшие дни. При этом «Ювентус» еще не получил ни одного официального запроса по поводу португальца.

Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года.

В сезоне-2020/21 Криштиану стал лучшим бомбардиром Серии А.

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