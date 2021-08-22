Итальянский клуб «Кьево» фактически прекратил существование из-за финансовых проблем. Веронцы не смогли заявиться на участие в турнире Серии D – подать документы можно до 24 августа.

Федеральный суд исключил «Кьево» из Серии B за финансовые нарушения, из-за чего клуб должен был начать новый сезон в низшей лиге, пишет La Gazzetta dello Sport.

Бывший капитан «Кьево» Серджо Пеллиссье пытался найти покупателя клубу. Для этого он собрал инвесторов, готовых вложиться в «летающих ослов». Но планы итальянца не воплотились в жизнь.

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«К сожалению, сегодня история клуба, который дал мне так много, заканчивается. Это один из самых грустных дней в моей жизни. Я очень старался и надеялся, что смогу возродить историю, это было бы замечательно. Но, к сожалению, мне не удалось. Я думал, что в городе много людей, которые захотят сохранить клуб и его историю, но я ошибся», – написал Пеллиссье в инстаграме.

«Кьево» впервые выступил в Серии А в сезоне-2001/02, по итогам которого занял пятое место.

В 2008 году веронцы стали победителями Серии B.

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