Откуда пришел инсайд? Можно ли ему верить?

Бомбу про Криштиану выдал Фабрицио Романо – человек, который уверенно входит в топ-3 самых авторитетных, информированных и раскрученных инсайдеров Европы. Итальянец ведет твиттер на 4 млн подписчиков и тщательно проверяет каждый инфоповод.

Чемпионат Италии Роналду хочет уйти из «Ювентуса» и ищет новый клуб (Романо) 17 ЧАСОВ НАЗАД

Судя по всему, история с Роналду, – правда. Романо пульнул инсайд о желании Криша уйти лишь после того, как «Юве» опубликовал стартовый состав, в котором не нашлось места португальцу. Вероятно, Фабрицио знал все заранее, но источник попросил не постить до матча, чтобы не отвлекать игроков «синьоры» от «Удинезе».

Аналогичный кейс из России – подписание Карпина в сборную: обо всем объявили только когда «Ростов» уже начинал играть с «Динамо». Правда, экс-клубу Карпина это не помогло, но ростовчане уступили явно не из-за шока от новостей.

Еще одна характерная черта, которая указывает на правдивость инсайда Фабрицио, – минимум деталей. Обычно, выдумывая новости, авторы накручивают дополнительные обстоятельства. Здесь их нет, есть лишь сухая строчка: Роналду хочет уйти, но предложений пока не поступало.

Почему Криштиану задумался об уходе?

Сейчас это загадка. «Ювентус» отбивается дежурными заявлениями (вице-президент Недвед сказал, что Криш 100% остается), но у Роналду явно другая позиция. Во-первых, ничего не понятно в отношениях с Аллегри: Макс публично похвалил КриРо за полчаса с «Удинезе», но все знают, что в идеальной системе алленаторе нет места для португальца. Возможно, и сам Криштиану чувствует это даже после всех бесед с коучем.

Криштиану Роналду, «Ювентус» Фото: Getty Images

Во-вторых, Роналду вряд ли кайфует от разговоров про свою зарплату: «Ювентус» чуть ли не открыто (с помощью околоклубных изданий) говорит, что 30 млн для форварда – перебор в ковидные времена. В-третьих, остался лишь год контракта, и он явно не будет продлен – поэтому Криштиану захотел заранее определиться с будущим.

Впрочем, есть и более масштабная проблема. В Турине у Роналду сложился образ человека, который пришел с конкретной миссией, но завалил ее. В Серии А у «Юве» все было супер и до Криштиану, а в ЛЧ, ради которой тратились эти миллионы, «синьора» сейчас лишь деградирует. Вспоминаются не подвиги Роналду, а трагический матч с «Порту» и целая пачка загубленных штрафных. Португалец так и не стал для клуба спасителем и теперь хочет поскорее сменить обстановку.

Кто может подписать Роналду уже сейчас?

Трагедия в том, что никто: за Криша придется отдать 30 млн евро, а еще выписать ему огромную зарплату (не туринские 30 миллионов, но тоже солидно). При этом 36-летний Роналду явно захочет контракт минимум на три года и превратит стандарты новой команды в загубленные моменты – мало кто открыт к такому сотрудничеству.

Криштиану Роналду против «Аталанты» Фото: Getty Images

Попытка вернуться в «Реал» завершилась ничем: Перес выбрал путь омоложения, поэтому Роналду и Анчелотти, мутившие этот трансфер, моментально сдались. «ПСЖ» будет рассматривать Криштиану лишь после ухода Мбаппе, но Килиан, вероятно, проведет ближайший сезон в Париже. Еще был безумный вброс про «Ман Сити», но сложно поверить, что Пеп обратится к Роналду в случае срыва по Кейну: Криш – максимально негвардиоловский игрок.

Правда, версия про «горожан» не сравнится с новостью об интересе «Тоттенхэма». Да, «шпорами» сейчас рулит португалец, но этого мало, чтобы заманить Криштиану. С тем же успехом можно предполагать трансфер Роналду в ФК «Красава» лишь на основании того, что президент русского клуба тоже укладывает волосы гелем.

Скорее всего, микробойкот Криштиану, попросившего сохранить себя в запасе на «Удинезе», ни к чему не приведет. Португалец слишком дорогой, пожилой и капризный, чтобы в 2021 году на него был устойчивый спрос. Но всегда есть шанс, что кто-то из других суперстрайкеров в ближайшие дни либо серьезно травмируется, либо резко сменит команду. И тогда Роналду будет одной из первых опций на замену.

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