Элма Авейру, сестра нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, прокомментировала незасчитанный гол португальца в матче 1-го тура Серии А против «Удинезе».

На 94-й минуте Криш головой замкнул подачу Федерико Кьезы с правого фланга, но после просмотра ВАР гол был отменен из-за офсайда.

«Если бы там было мое плечо, офсайда бы не засчитали. Нужно было надеть футболку на размер меньше. Ограбление начинается», – написала Элма в сторис инстаграма.

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«Ювентус» стартовал в чемпионате Италии с ничьей с «Удинезе» на выезде.

Туринцы вели 2:0 уже по итогам первого тайма, но во втором пропустили дважды: на 51-й и 83-й минутах.

Криштиану Роналду начал матч на скамейке запасных и вышел на поле только на 60-й минуте.

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