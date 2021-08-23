Элма Авейру, сестра нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, прокомментировала незасчитанный гол португальца в матче 1-го тура Серии А против «Удинезе».
На 94-й минуте Криш головой замкнул подачу Федерико Кьезы с правого фланга, но после просмотра ВАР гол был отменен из-за офсайда.
«Если бы там было мое плечо, офсайда бы не засчитали. Нужно было надеть футболку на размер меньше. Ограбление начинается», – написала Элма в сторис инстаграма.
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  • «Ювентус» стартовал в чемпионате Италии с ничьей с «Удинезе» на выезде.
  • Туринцы вели 2:0 уже по итогам первого тайма, но во втором пропустили дважды: на 51-й и 83-й минутах.
  • Криштиану Роналду начал матч на скамейке запасных и вышел на поле только на 60-й минуте.
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