Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри признался, что не любит следить за трансферными слухами.

«Нет ничего скучнее обсуждения трансферных слухов, все эти разговоры просто забивают мне голову. Люди привыкли, что эта тема всегда широко обсуждается благодаря медиа, и теперь все СМИ думают, что им это действительно нравится», – сказал Сарри на пресс-конференции.

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Сарри возглавил «Лацио» 9 июня 2021 года. На посту главного тренера римлян он сменил Симоне Индзаги, который перешел в «Интер».

В первом матче под руководством Сарри «Лацио» на выезде обыграл «Эмполи» – 3:1.

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