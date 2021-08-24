Бывший председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал ситуацию с контрактом нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Самая большая проблема в том, кто еще может потянуть его зарплату? Ему платят 70 миллионов евро, 35 миллионов евро – чистыми. Кто может это сделать? «ПСЖ»? Может быть, английский клуб? Это не очень здоровый путь развития, УЕФА должен что-то cделать. Нам нужно четкое регулирование, потому что расходы снова растут и необходимо вмешательство, иначе футболу придется столкнуться с очень и очень трудными временами», – приводит слова Румменигге As.
- По контракту с «Ювентусом» Роналду получает 31 миллион евро в год. Соглашение рассчитано до июня 2022 года.
- Румменигге занимал пост председателя правления «Баварии» с 2002 года. Он досрочно покинул должность летом 2021 года.
- Место Румменигге занял бывший вратарь «Мюнхена» Оливер Кан.
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