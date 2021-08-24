Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов призвал нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду сменить команду.

«По моему мнению, было бы лучше, если бы Криштиану поменял команду. Не в обиду нашим болельщикам «Ювентуса». «ПСЖ»? Нет, у них своих звезд хватает. Если бы он на конец карьеры перешел в Англию, мне было бы интересно.

Криштиану в «Динамо-Легион»? Им будет тяжело нас обоих осилить. Кому-то придется работать так, по-братски», — приводит слова Нурмагомедова Sportbox

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Контракт 36-летнего Роналду с «Ювентусом» истекает летом 2022 года.

Нурмагомедов завершил карьеру осенью 2020-го, его статистика – 29 побед и ни одного поражения.

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