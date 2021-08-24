Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернутся в Манчестер, но вовсе не в почти родной «Ман Юнайтед».

Криштиану хотел бы перейти в «Манчестер Сити» и сделать это в нынешнее трансферное окно, которое в Англии закроется 31 августа, передает L'Equipe . Сообщается, что «Сити» готов удовлетворить запросы Роналду по зарплате, но пойдут на трансфер только в том случае, если все надежды на покупку Харри Кейна у «Тоттенхэма» рухнут окончательно.

В качестве части сделки «Ювентус» может получить Эмерика Лапорта или Бернарду Силву.

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С 2018-го года Роналду выступает за «Ювентус», действующий контракт с которым рассчитан до 30 июня 2022-го. Португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошедшем сезоне, забив 29 мячей.

В Англии Роналду выступал за «МЮ», с которым стал трехкратным чемпионом АПЛ и выиграл Лигу чемпионов-2007/08.

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