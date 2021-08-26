Возможный трансфер нападающего из «Ювентуса» Криштиану Роналду в «Манчестер Сити» обрастает новыми подробностями.

Как сообщил португальский журналист Гонсалу Лопеш, Криш уже поговорил с главным тренером «Сити» Пепом Гвардиолой. Теперь судьба сделки находится в руках агента форварда Жорже Мендеша и «Ювентуса». Туринский клуб согласился отпустить Роналду, но попросил Мендеша прислать официальное предложение от «Манчестер Сити».

По информации Лопеша, на замену Кришу коуч «Юве» Массимилиано Аллегри попросил приобрести Бернарду Силву, но сам португалец хотел бы продолжить карьеру в Испании.

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Изначально Криш сомневался относительно перехода в «Сити» из-за привязанности к «МЮ», но Мендеш убедил игрока, что переезд на «Этихад» – наилучший вариант с точки зрения борьбы за трофеи перед отъездом в MLS, уточняет португальский журналист в твиттере.

Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» в июле 2018 года. Туринцы заплатили за португальца 112 миллионов евро.

Одним из главных претендентов на Криша считался «ПСЖ», однако 24 июля L’Equipe сообщил, что игрок намерен перейти в «Сити».

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