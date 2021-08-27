Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду твердо намерен сменить команду в это межсезонье. На данный момент зантересованные стороны ищут наилучшее решение, а футболист уже забрал свои вещи из раздевалки туринского клуба.

Ювентус подтвердил, что не хочет, чтобы Роналду ушел бесплатно, оценив его переход в 25 миллионов евро. Речь идет о трансфере в «Манчестер Сити», ожидается, что предложение скоро будет официально оформлено, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио

Информацию подтверждает и инсайдер Фабрицио Романо. «Подтверждено. Криштиану Роналду определенно решил покинуть «Ювентус» и попросил клуб продать его», – пишет он в твиттере

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Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» в июле 2018 года за 112 миллионов евро.

Ранее одним из главных претендентов на него считался «ПСЖ».

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