Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду планирует продолжить карьеру в английском «Манчестер Сити». Появилась информация, какую сумму «горожане» готовы потратить.

«Роналду покинет «Ювентус» после трех лет в клубе. «Сити» – следующий пункт назначения. [Агент Жорже] Мендеш принесет «Ювентусу» предложение от «Сити» в размере 30 миллионов евро», – написал в твиттере журналист Sky Sport Italia Паоло Агемо.

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Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» в июле 2018 года за 112 миллионов евро.

В Англии Криштиану уже выступал за «Манчестер Юнайтед», с которым стал трехкратным чемпионом страны и выиграл Лигу чемпионов.

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