Вечером 26 августа «Манчестер Юнайтед» попытался в последнюю минуту предпринять отчаянную попытку для покупки Криштиану Роналду.

Криштиану, который покинул расположение «Ювентуса» и не будет участвовать в дальнейших тренировках клуба, и его агент Жорже Мендеш решили действовать по первоначальному плану и принять предложение «Манчестер Сити», – сообщил журналист La Gazzetta dello Sport Альфредо Педулла.

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Форвард перешел в «Ювентус» из «Реала» в июле 2018 года за 112 миллионов евро.

Ранее Роналду уже выступал за «Манчестер Юнайтед», став трехкратным чемпионом Англии и выиграв Лигу чемпионов.

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