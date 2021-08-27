Вечером 26 августа «Манчестер Юнайтед» попытался в последнюю минуту предпринять отчаянную попытку для покупки Криштиану Роналду.
Криштиану, который покинул расположение «Ювентуса» и не будет участвовать в дальнейших тренировках клуба, и его агент Жорже Мендеш решили действовать по первоначальному плану и принять предложение «Манчестер Сити», – сообщил журналист La Gazzetta dello Sport Альфредо Педулла.
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- Форвард перешел в «Ювентус» из «Реала» в июле 2018 года за 112 миллионов евро.
- Ранее Роналду уже выступал за «Манчестер Юнайтед», став трехкратным чемпионом Англии и выиграв Лигу чемпионов.
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