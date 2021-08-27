Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри на пресс-конференции подтвердил намерение Криштиану Роналду сменить клуб.

«Криштиану вчера сказал мне, что хочет немедленно покинуть «Ювентус». Это правда, подтверждаю. Вот почему он сегодня не тренировался и почему он не сыграет завтра с «Эмполи», – сообщил Аллегри.

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За три сезона в «Ювентусе» Роналду провел 134 официальных матча и забил 101 мяч, выиграл два чемпионства, Кубок и два Суперкубка Италии.

Ожидается, что в ближайшие дни Криштиану подпишет контракт с «Манчестер Сити».

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