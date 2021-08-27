Днем 27 августа Криштиану Роналду вылетел из Турина на частном самолете, чтобы, как ожидается, оформить трансфер из «Ювентуса» в «Манчестер Сити».

Момент был заснят очевидцами и выложен в интернет.

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Инсайдеры сообщают, что судьба трансфера решится в ближайшие несколько часов.

Криштиану выступал за «Ювентус» с 2018 года, забил 101 мяч в 134 официальных матчах, выиграл два чемпионства, Кубок и два Суперкубка Италии.

Контракт португальца с туринцами рассчитан до лета 2022 года.

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