Днем 27 августа Криштиану Роналду вылетел из Турина на частном самолете, чтобы, как ожидается, оформить трансфер из «Ювентуса» в «Манчестер Сити».
Момент был заснят очевидцами и выложен в интернет.
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Инсайдеры сообщают, что судьба трансфера решится в ближайшие несколько часов.
- Криштиану выступал за «Ювентус» с 2018 года, забил 101 мяч в 134 официальных матчах, выиграл два чемпионства, Кубок и два Суперкубка Италии.
- Контракт португальца с туринцами рассчитан до лета 2022 года.
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