Криштиану Роналду выложил трогательный пост в инстаграме. Футболист попрощался с фанатами «Ювентуса» и поблагодарил их за любовь и поддержку. Красивый жест со стороны португальского нападающего.

«Сегодня я покидаю удивительный клуб, самый большой в Италии и, безусловно, один из крупнейших во всей Европе. Я отдал сердце и душу за «Ювентус» и всегда буду любить Турин до своих последних дней. Тиффози «бьянконери» всегда уважали меня, и я старался отблагодарить их за это уважение, сражаясь за них в каждой игре, в каждом сезоне, в каждом соревновании. В конце концов, мы все можем оглянуться назад и понять, что достигли многого, не всего, чего хотели, но все же мы вместе написали красивую историю.

Я всегда буду одним из вас. Теперь вы – часть моей истории, как и я часть вашей истории. Италия, «Юве», Турин, Тиффози «бьянконери», вы навсегда в моем сердце», – написал Роналду.

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Криштиану выступал за «Ювентус» с 2018 года.

За «Манчестер Юнайтед» Роналду играл с 2003-го по 2009 год. В составе «МЮ» Криштиану три раза выиграл чемпионат Англии, дважды – Кубок английской Лиги и один раз Кубок страны.

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