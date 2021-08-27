После ухода Роналду в «Манчестер Юнайтед» в стане «бьянконери» открыта вакансия лучшего бомбардира Серии А. Криштиану покинул клуб, а «Ювентусу» нужно срочно реабилитироваться за провальный сезон-2020/21.

Руководство клуба уже нашло замену Роналду. Как ни странно, снова в мадридском «Реале». «Юве» готов начать переговоры с «бланкос» о трансфере Эдена Азара.

Мадридский клуб выставил бельгийца на продажу. После новостей о продвинутых переговорах с Мбаппе бельгиец очень переживает за место в старте. Он все еще хотел бы остаться в «Реале», но понимает, что теперь его игровое время в опасности.

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«Ювентус» хотел бы подписать 30-летнего игрока, не потратив крупной суммы, и надеется арендовать Азара, сообщает Marca

Большую часть прошлого сезона Эден Азар провел в лазарете.

Криштиану выступал за «Юве» с 2018 года.

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