Летнее трансферное окно 2021 года точно войдет в историю. Можно даже опустить громкие переходы вроде Санчо, Грилиша или Рамоса. Две живые легенды, Месси и Криш, сменили команды этим летом. Лео ушел драматично, невольно сделав шоу из своего перехода. Роналду же ушел из «Ювентуса» быстро и даже немного неуважительно, без лишних театральных сцен, но тоже разорвал инфополе.

Покидая «Реал»

Криштиану Роналду и Флорентино Перес

Фото: Eurosport

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«Уйти на пике» – не просто красивая цитата, но и практичный совет всем легендарным футболистам. 33-летний Роналду к концу сезона-17/18 взял от жизни все – три ЛЧ подряд и четыре «Золотых мяча» за пять лет, по пути зацепил Ла Лигу и чемпионат Европы. Тот «Реал» (а что важнее – Рон в том «Реале») был волшебным, но он заканчивался – звезды старели, со своевременным обновлением босс Флорентино Перес затянул, да и мотивацию после трех лигочемпионских чашек найти тяжеловато даже игрокам «Мадрида». Одного этого достаточно, чтобы уйти за новым вызовом, но в случае с Кришем примешались еще прохлада в отношениях с Пересом и испанские налоги, по которым португальца даже осудили на условный срок.
Путь был один: уезжать. Тягомотной истории в стиле Месси/Неймара в «Барсе» или Мбаппе/Погба в «Реале» не случилось – быстро договорились с Пересом о снижении отступных, быстро нашелся покупатель – быстро подписали контракт.

Спасибо овациям

Сейчас впечатления поутихли, но «Юве» 2018 года – далеко не нынешний «Ювентус». На момент перехода Криша «синьора» дважды за четыре года была в финале ЛЧ, а за год до трансфера сменила логотип, вместе с ним поменяв и концепцию. Туринский клуб должен был стать не просто гегемоном четвертого чемпионата Европы, а международным брендом. Где-то далеко планировалась смена стиля на атакующий вместо традиционного итальянского, но самое главное – нужна была звезда, и Роналду появился очень удачно.

Андреа Аньелли и Криштиану Роналду

Фото: Getty Images

Для самого Криша «Ювентус» был отличным вариантом – амбициозный клуб в новом топовом чемпионате, готовый дать столько, сколько не дал Перес. Португалец даже признался после перехода, что «Ювентус» был единственным клубом, куда он мог перейти из «Реала». В качестве одной из причин он неожиданно назвал овации туринских болельщиков после гола через себя: «Я помню этот мяч, который забил в ворота своего будущего клуба. Я был очень счастлив, но не только потому, что забил. Меня поразило, что болельщики «Юве» начали аплодировать мне, я не ожидал этого. Мне всегда нравился туринский клуб, но после этой ситуации он стал нравиться мне еще больше».
Личные симпатии, амбициозность клуба, финансы и возможность забить в теперь уже четырех топовых чемпионатах – хорошие резоны для такого игрока, как Роналду. Но вряд ли он полностью доволен тем, что получилось в итоге.

Прогресс для Италии, но странная ситуация для «Ювентуса»

После перехода Криша ожидаемо посыпались новости о том, как хорошо сейчас его новому клубу. Капитализация на бирже выросла на 0,5 млрд евро, за сутки продали 500 тысяч футболок и все абонементы, плюс миллион подписчиков в твиттере и три миллиона в инстаграме.

Криштиану Роналду, «Ювентус»

Фото: Getty Images

Лучи добра и позитива ощутила на себе вся Италия – почти моментально вырос телеконтракт. Английские компании, узнав о трансфере Роналду, начали сразу продлевать договоры на выгодных для Серии А условиях, вернулись даже давно забившие на кальчо африканские вещатели. Денег в итальянском футболе стало больше, а заплатил один Аньелли.
Он же и озвучил задачу – «Юве» должен взять все турниры, включая Лигу чемпионов. Отдельно он упомянул Массимилиано Аллегри, сказав, что тот тоже в курсе – коуч двумя неделями ранее негодовал, что после перехода Роналду все требуют от него победы в главном турнире. И в этом крылась главная проблема – Криш принес голы, деньги и подписчиков, но забрал тактическую гибкость и возможность строить долгосрочный проект не вокруг него. Аллегри, вероятно, это понимал.
Чуйка не подвела Массимилиано – через год его убрали, во многом из-за трудных отношений с Роналду. Это было неудивительно, ведь Криш по природе лидер на поле и в раздевалке, а еще фигура, которую нельзя игнорировать. Уже к середине сезона авторитет коуча в Италии сильно просел – владелец «Наполи» Аурелио ди Лаурентис даже публично спрашивал, зачем «Ювентусу» тренер, если у них есть португалец. Поговаривают, что перед уходом из клуба Аллегри шепнул Аньелли, чтобы тот избавился от Роналду.

Массимо Аллегри

Фото: Getty Images

Возможно, увольнение тренера, бравшего скудетто пять раз подряд, стало управленческой ошибкой. «Ювентус» до того развивался планомерно, и следующий шаг тоже выглядел бы логично – приглашение Маурицио Сарри с его футболом, учитывая ресурсы клуба, смотрелось многообещающе. А на выходе получилось не очень: итальянец, чья главная фишка – стиль игры, вынужден был отказаться от стиля именно из-за Роналду. А дальше все случилось классически – натянутые отношения с португальцем и отставка.
И если назначение Сарри еще смотрелось нормально и даже красиво – продолжающаяся смена концепции, новый этап в развитии клуба – то назначение совершенно неопытного Андреа Пирло показало, что «Ювентус» заблудился. Аньелли нужно было либо избавляться от Роналду (правда, на год раньше, не трогая Сарри), либо брать тренера под него – а получилось что-то среднее. По итогу сезона «Ювентус» еле заполз в Лигу чемпионов, что означало полный провал всей истории с Кришем – его брали бороться за Лигу чемпионов, но за победу в ней, а не за попадание. С попаданием справлялся Аллегри и без Роналду.
В итоге история закольцевалась – Аньелли вернул Массимилиано, и тот своими глазами увидел, как сбывается его совет. Роналду не в Италии, Аллегри в «Ювентусе» – вернули свой 2018.

Маурицио Сарри, Криштиану Роналду, «Ювентус»

Фото: Getty Images

Это была славная охота?

Для Роналду все получилось не так уж плохо. Учитывая обстоятельства (шанс остаться в Мадриде был равен нулю), клуб уровня «Ювентуса» и повышенная личка, да еще и новая страна, а значит, и новые рекорды – был очень хорошим вариантом.
Криш забил больше сотни голов, дважды выиграл скудетто (не худшая запись в резюме), дважды взял Кубок Италии, становился лучшим бомбардиром Серии А и «Ювентуса» в сезоне. Да, «Золотые мячи» и победы в Лиге чемпионов закончились (наверное, навсегда), но в целом поход вышел неплохим – если оценивать его как пенсию или отдых. И вряд ли его нужно оценивать иначе. В конце концов, то, что у «Юве» не получилось встроить Криша в игру так, чтобы это принесло максимум эффекта – это проблема «Юве», а не Криштиану. Португалец свое дело сделал.
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