Главный тренер «Ювентуса» Массимлиано Аллегри прокомментировал переход звездного нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». В первом матче после трансфера «Юве» сенсационно уступил «Эмполи».

«Роналду – выдающийся игрок, но сейчас мы не можем думать о нем. У нас отличный состав, мы должны понимать, что не можем просто доминировать в каждой игре. Нужно объединиться, и это поможет нам в будущем», – заявил Аллегри.

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Матч 2-го тура Серии А завершился со счетом 1:0 в пользу «Эмполи».

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о трансфере Роналду 27 августа.

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