Защитник «Ромы» Федерико Фасио намерен судиться с клубом за право остаться в команде.

О том, что главный тренер римского клуба Жозе Моуринью не рассчитывает на 34-летнего аргентинца, ранее сообщил журналист Николо Скира. «Дженоа» предложил игроку двухлетний контракт, но Фасио отказался от перехода. Вместо этого он решил подать в суд на «Рому» и потребовать восстановления в составе, информирует La Gazzetta dello Sport . Футболист убежден, что он может выиграть дело благодаря некоторым пунктам, прописанным в контракте с клубом.

В настоящее время Фасио вместе с Н'Зонзи, Пасторе, Ульсеном, Риккарди и Сантоном включен в список игроков, которые тренируются отдельно от основной команды. В ближайшие дни ожидается развитие данного вопроса.

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Действующий контракт Фасио с «Ромой» истекает следующим летом.

Transfermarkt оценивает 34-летнего защитника в 800 тысяч евро.

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