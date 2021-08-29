Защитник «Ромы» Федерико Фасио намерен судиться с клубом за право остаться в команде.
О том, что главный тренер римского клуба Жозе Моуринью не рассчитывает на 34-летнего аргентинца, ранее сообщил журналист Николо Скира. «Дженоа» предложил игроку двухлетний контракт, но Фасио отказался от перехода. Вместо этого он решил подать в суд на «Рому» и потребовать восстановления в составе, информирует La Gazzetta dello Sport. Футболист убежден, что он может выиграть дело благодаря некоторым пунктам, прописанным в контракте с клубом.
В настоящее время Фасио вместе с Н'Зонзи, Пасторе, Ульсеном, Риккарди и Сантоном включен в список игроков, которые тренируются отдельно от основной команды. В ближайшие дни ожидается развитие данного вопроса.
Чемпионат Англии
Ложь, забастовки, обход правил: трансферные саги изнутри
- Действующий контракт Фасио с «Ромой» истекает следующим летом.
- Transfermarkt оценивает 34-летнего защитника в 800 тысяч евро.
Чемпионат России
Моуринью хочет видеть Азмуна в «Роме» в случае срыва Абрахама
Чемпионат России
Ткаченко – о Дзюбе в «Тоттенхэме»: «Жозе согласился, но не взял»