Трансфер форварда Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» отрицательно сказался на количестве подписчиков «Ювентуса» в инстаграме.

За два дня после объявления о переходе Криша от аккаунта «Ювентуса» отписались 200 тысяч человек, сообщает журналист Танкреди Палмери. На момент выхода новости инстаграм туринцев насчитывает 51 миллион подписчиков.

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«МЮ» официально объявил о трансфере Роналду 27 августа. После этого на инстаграм «дьяволов» подписались более 2,5 миллионов человек.

Пост «Юнайтед» о возвращении Криштиану побил рекорд по лайкам для спортивных клубов в инстаграме.

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