«Милан» ведет переговоры о трансферах полузащитников Алексея Миранчука («Аталанта») и Ромена Февра («Брест»).
23-летний француз является целью №1. Итальянский клуб готов заплатить за него 10 миллионов евро, в «Бресте» рассчитывают на 15 миллионов, пишет Corriere dello Sport.
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Миранчук рассматривается в качестве альтернативного варианта. Предложение уже сделано, но вряд ли «Аталанта» на него согласится, считает журналист Джанлука Ди Марцио.
- Алексей Миранчук проводит в «Аталанте» второй сезон. В прошлом он сыграл 25 матчей в Серии А, забив 4 мяча.
- Февр в прошлом розыгрыше чемпионата Франции вышел на поле в 36 играх, записав на свой счет 6 мячей.
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