«Ювентус» опубликовал финансовые подробности трансфера Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».
Согласно документам, опубликованным на официальном сайте туринцев, возвращение 36-летнего форварда обошлось «МЮ» в 15 миллионов евро. Эта сумма будет выплачиваться в течение пяти лет. Также в сделке предусмотрены бонусы – их максимальный размер может составить 8 миллионов евро в случае успешного выступления Роналду в составе «дьяволов».
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- 24 августа появились сообщения, что Роналду намерен перейти в «Сити». Но уже 27-го «горожане» вышли из переговоров, а португалец оказался в «Юнайтед».
- В «МЮ» Криштиану будет получать 657 тысяч евро в неделю, что делает его самым высокооплачиваемым игроком АПЛ.
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