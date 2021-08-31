«Ювентус» в последний день трансферного окна взял в аренду у «Эвертона» Мойзе Кина.
Сделку оформили по сложной схеме – сначала двухгодичная аренда, а затем полноценный трансфер. За первый сезон форварда в Турине «Ювентус» заплатит 3 млн евро, за второй – 4. Обязательный выкуп за 28 миллионов евро состоится только потом. Еще 3 млн евро «Эвертон» может получить бонусами, если карьера Кина в Турине будет развиваться успешно.
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Кин – воспитанник «Ювентуса» и находился в системе клуба 9 лет – с 2010-го по 2019-й.
- В 2019 году Кин ушел в «Эвертон» за 27,5 млн евро.
- Transfermarkt оценивает игрока в 35 млн евро.
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