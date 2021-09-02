Итальянскому футбольному клубу «Брешиа» больше 100 лет, но похвастаться топовыми воспитанниками у команды не выйдет. Можно вспомнить Андреа Пирло, но Маэстро стал маэстро в майках других коллективов – «Ювентуса» и «Милана». Еще есть Даниэль Бонера, который тоже прославился выступлениями только за «россонери». Вот и все. Список доморощенных игроков «Брешиа» получил бы и третью фамилию, если бы молодого таланта Эдоардо Бортолотти не сгубили наркотики и деньги.

Интерес «Ромы» и огромная личка в 20 лет

Эдоардо прошел всю систему «Брешиа» – от молодежного фарм-клуба до основного состава. В раннем детстве кудрявый мальчик попал на карандаш первым лицам главной команды, поэтому уже в 17 лет был заигран за основу. Самым удачным годом в карьере защитника стал 1990-й – вызов в сборную Италии до 19 лет, контракт на 200 миллионов лир в год (итальянская валюта 90-х, 200 тысяч евро в переводе на современные деньги) и заинтересованность со стороны «Ромы». Можно подумать, что 200 тысяч евро в год – смешные деньги для юного дарования, но Эрик Кантона, который спустя два года в «МЮ» зарабатывал 480 тысяч евро в год, так не считает. Молодой и перспективный игрок получал всего в два раза меньше, чем состоявшаяся звезда.

Чемпионат Италии Куда пропал Балотелли. Он чудовищно распух, а еще его кинул агент 06/11/2020 В 10:36

И все бы ничего, если бы не куча свободного времени, которое свалилось на плечи молодого и богатого спортсмена. В январе 1991 года Бортолотти повредил малоберцовую кость и выбыл из игры на неопределенный срок. Английская газета Non-League Paper пишет, что в этот момент Эдоардо подружился с людьми из криминального мира. Спустя два месяца после травмы итальянский деф разорвал отношения с девушкой и покинул родительский дом. Новые знакомства привели подающего надежды футболиста к наркотикам. Проблемы окутали талантливого юнца – семья лишилась бабушки. Депрессия Эдоардо стала настолько очевидной, что тренер «Брешиа» Бруно Булько поддержал футболиста, пригласив на скамейку запасных.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – главные новости из мира спорта у нас!

Завершение карьеры в 24 года

Даже залечив болячку, Бортолотти не вернулся на прежний уровень. Всему виной кокаин. В марте злополучного 1991 года величайший Диего Марадона сдал тест на допинг, но в его крови обнаружили не анаболические препараты, а кокаин. Аргентинец получил бан на выступления в Серии А на 15 месяцев, после чего больше никогда не примерял футболку «Наполи». То же самое случилось и с Эдоардо. Спустя месяц после Марадоны в моче воспитанника «Брешиа» нашли белый порошок. В отличие от Диего, итальянец не искал оправданий: «Да, я принимал кокаин. За три дня до теста я впервые в жизни попробовал этот наркотик, но до сих пор не могу себе этого простить. Поймите, у меня была депрессия из-за длительного восстановления после повреждения и разрыва с любимой девушкой. Еще и семейные проблемы».

Суд сжалился над обвиняемым, в итоге снизив дисквалификацию до 12 месяцев. 90 дней ничего не решили в карьере перспективного защитника. «Брешиа» продержала Эдоардо до истечения бана. В 1993 году клуб возглавил Мирча Луческу, на которого жаловался Бортолотти: «Слишком много нагрузок. Тяжелые тренировки больше не для меня».

«Брешиа» отправила футболиста в клуб «Паллацоло» из третьего по силе дивизиона Италии. Реанимировать молодую звезду не получилось: в лиге С1 Бортолотти провел лишь несколько матчей, ничем не отличившись. Не убедив руководство новой команды, Эдоардо отправился в еще более скромный коллектив – «Гавардо». Генеральный директор «Брешиа» тех лет так вспоминал Бортолотти: «Он больше не мог быть профессиональным спортсменом. У него был огромный талант, но Эдоардо не справился с психологическими и бытовыми проблемами».

Отыграв пару встреч в городской команде, некогда футболист молодежной сборной Италии сделал сенсационное заявление: «Я покидаю профессиональный спорт. Возможно, когда-нибудь позже, я расскажу, что на самом деле произошло со мной».

Нераскрытая тайна

Порвав с футболом, Эдоардо отказался от общения с внешним миром и перехал в родительский дом. В какой-то момент он думал о работе пожарным, потому что семья потеряла последний источник дохода в лице отца, который лишился работы. В последнем интервью Бортолотти мечтал вернуться в большой футбол, но для этого ему был необходим отдых.

Дичайшие финансовые проблемы окончательно добили уже бывшего спортсмена. В 9:30 утра 2 сентября 1995 года обычный житель маленького городишки Гавардо во дворе дома обнаружил тело молодого мужчины. Спрыгнувший с третьего этажа парень еще был жив, но уже к полудню врачи зафиксировали смерть Эдоардо. Тот самый тренер «Брешиа» Бруно Больки, который пытался реанимировать карьеру футболиста статусом лавочника, даже корил себя: «А что если бы я не травил ему душу скамейкой запасных и дал спокойно восстановиться?»

Чемпионат Италии Балотелли набил на лице татуировку со словами «Власть чернокожим» 21/08/2020 В 22:04