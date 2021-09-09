Форвард итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин признался, что не скучает по России, потому что много лет жил в этой стране и сменил несколько городов, а теперь хочет увидеть Европу, в частности, побывать в Венеции. Он порассуждал о российском футболе и о том, какие цели ставит в «Фиорентине».

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«Я не скучаю по России, потому что жил в этой стране много лет. Я родился за 600 км от Москвы в маленьком городе. Когда начал карьеру, переехал в Москву. В 15 лет снова сменил место жительства. Я не скучаю, потому что пожил во многих красивых российских городах. Сейчас я хочу посмотреть Европу.

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Если Россия играет на крупных турнирах, таких, как чемпионат мира или Евро, это значимое событие. Памятные матчи. Я играл в российской лиге 10-12 лет, и первые 2-3 года были самыми важными. Потом я приспособился и понял, как нужно играть в футбол в России.

Я только привыкаю к новой для себя стране. Мне нравится рассматривать Италию из окна поезда. Когда у меня появится время, я бы с удовольствием побывал в Венеции.

Конечно, мне хотелось бы выиграть что-то с «Фиорентиной», если появится возможность. На мой взгляд, прошлогодняя итоговая позиция клуба в чемпионате не отображает всех возможностей команды. Мы должны изменить положение уже в этом году: попытаемся попасть в зону Лиги Европы и нацелимся на победу в Кубке Италии», – цитирует Кокорина официальный сайт «Фиорентины»

Александр Кокорин перешел в «Фиорентину» в 2021 году. Дебют состоялся 5 февраля в игре против «Интера».

В России он успел поиграть за «Динамо» (Москва), «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак» (Москва).

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