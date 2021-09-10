«Ювентус» на старте сезона – грусть и тоска. В первом туре туринцы растранжирили преимущество в два гола в матче с «Удинезе» (2:2). Во втором – ничего не забили и проиграли «Эмполи». Одно очко в двух матчах случилось на фоне продажи главной звезды – Криштиану Роналду.

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Португалец отчалил из Турина 27 августа, за четыре дня до закрытия трансферного окна. Хотя «Ювентус», Павел Недвед и Массимилиано Аллегри почти все лето вопили, что португалец останется и продолжит удивлять Турин. Предсказания не сбылись – Роналду воссоединился с «МЮ», а «Юве» утонул в озере собственных проблем.

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Граффити Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Аллегри уже воевал в «Ювентусе» без Роналду

Сезон-2017/18 был последним, когда Аллегри тренировал «Ювентус» без Криша. И тогда «Юве» был великолепен: 95 очков, всего три поражения и 86 забитых мячей в Серии А. Больше 15 голов оформили сразу два игрока – Гонсало Игуаин и Пауло Дибала. В Кубке Италии все тоже было круто: в пяти матчах «Юве» победил с общим счетом 10:0, а в финале забил четыре безответных мяча «Милану». В Лиге чемпионов случился вылет в четвертьфинале, но от «Реала», против которого тогда мало кто мог что-то сделать.

В середине апреля 2018-го Аллегри на вопрос о стиле его «Ювентуса» ответил: «Самая сильная команда, с которой я когда-либо работал. Можно сослаться на класс игроков, но в общем плане это очень сильная команда, способная достичь любых целей».

«Ювентус» без Роналду действительно был идеально слаженным организмом. В сезоне-2017/18 Миралем Пьянич набрал, возможно, лучшую форму в карьере и руководил атаками из глубины. Игуаин блестяще прочувствовал роль главного атакующего игрока. А Дибала подрабатывать в роли связиста – объединял острыми пасами Игуаина и средние линии «Юве».

Гонсало Игуаин, Пауло Дибала, «Ювентус» Фото: Getty Images

Главная фишка той команды Аллегри – идеальная адаптация ко всем жизненными ситуациям. «Ювентус» менял схемы в зависимости от соперников и достойно смотрелся даже после жестких поражений. На следующий день после вылета от «Реала» в четвертьфинале ЛЧ (первый матч «Юве» проиграл со счетом 0:3; в ответном – победил 3:1) ассистент Аллегри Марко Ландуччи отмечал:

«Я не буду говорить, как именно мы готовились к матчу. Скажу одно: на каждую пятнадцатиминутку у нас был план. Мы много перестраивались – и это принесло плоды: «Реал» прошел дальше только благодаря голу Роналду на 97-й минуте. Как игроки реагировали на резкие изменения в игре? Нормально. Все профессионалы. Все знают, что результат зависит от каждого».

С приходом португальской примы идиллия распалась. Аллегри попытался строить команду вокруг звезды из-за отсутствия других вариантов. Самый банальный пример, подчеркивающий изменения в игре через одного футболиста: в Серии А-2018/19 Роналду забил 21 мяч, но больше в «Юве» не было никого с 10+ мячами.

Криштиану Роналду, «Ювентус» Фото: Getty Images

Неудачи «Ювентуса» не связаны с Роналду

Причин слабого старта «бьянконери» несколько:

Первая: адаптация к новой системе. Футбол Маурицио Сарри и Андреа Пирло сильно отличается от задумок Аллегри. После ничьей с «Удинезе» коуч сказал, что футболистам понадобится время, чтобы привыкнуть к обновленным требованиям.

Вторая: индивидуальные ошибки. В матче против «Удинезе» помутнение случилось у Войцеха Шченсного. В игре с «Эмполи» защитники «Юве» синхронно проморгали Леонардо Манкузо, который забил единственный мяч.

«Эмполи» создавал много свободных зон на флангах, но мы допускали много технических оплошностей из-за спешки. Нельзя думать, что мы будем контролировать каждый матч, вести в счете. Нужно быть спокойнее, как это делают великие команды, понимая, что игру можно перевернуть. Трудности помогают стать сильнее. В матче с «Удинезе» мы поняли, чего делать не стоит, а теперь нам преподали еще один важный урок», – рассуждал Макс.

Удивительно точно под ситуацию «Ювентуса» подходит сцена с участием Аллегри и Джорджо Кьеллини. Во время матча с «Эмполи» камера поймала их на моменте, когда капитан говорит: «Это не команда». Фраза вырвана из контекста, но идеально описывает нынешний «Юве».

Аллегри в ярости от трансферов «Ювентуса»

2019-й. Андреа Аньелли сказал: «Ювентус» стремится к тому, чтобы стать глобальным брендом. Покупка Роналду только приближает нас к этому. Чтобы вы поняли, о чем я говорю: теперь за нас играет один из лучших футболистов мира. И это не последний наш звездный трансфер».

2021-й год. Роналду уходит из «Ювентуса» и подчеркивает важные недостатки клуба. Во-первых, теперь в нем нет суперзвезд. Во-вторых, последнего супертопа заменили лишь Мойзе Кином. Форвард уходил перспективным игроком, но с претензиями за то, что он не раскрылся и не использовал доверенные ему шансы. В «Эвертоне» он не заиграл, в «ПСЖ» более-менее окреп: 13 голов в 22 матчах Лиги 1.

Почему «Ювентус» заменил Роналду только Кином (хотя вряд ли это можно назвать прямой заменой)? Пока что у клуба достаточно атакующих игроков (Альваро Мората, Дибала, новичок Кайо и тот же Кин), фланги без проблем закроют Федерико Кьеза, Деян Кулушевски и Федерико Бернардески. У трансфера Кина два плюса. Аллегри уже работал с Мойзе и в 2018-м говорил: «У него огромный потенциал. Это классический нападающий, но при желании его можно отправить на фланги. Он отлично подходит системе «Юве».

Второй плюс заключается в цене. «Ювентус» арендовал его за 7 млн евро на два года (с обязательством выкупа за 28). То есть потратил половину денег, полученных от «Манчестер Юнайтед» за Роналду. Итог: Аллегри получил удобного форварда по небольшой цене. К тому же выступления за сборную Италии показали, что Кин сейчас в неплохой форме.

Мойзе Кин («Ювентус») Фото: Getty Images

Другой недостаток нынешнего «Юве» – отвратительная реакция на уход Роналду. Его отъезд читался примерно с прошлой весны. Все лето Аньелли и Недвед говорили, что у клуба нет ни единого шанса потерять Криштиану. Но Роналду ушел за четыре дня до конца трансферного окна,

от выхода в основе в матче против «Удинезе». Хуже всего в этой ситуации то, что Аллегри рассчитывал использовать Роналду на дистанции всего сезона, но в последний момент все наработки обнулились.

Il Giornale только подтверждает сложности внутри управленческого аппарата «Ювентуса»: Аллегри бился в ярости из-за отвратительной трансферной кампании, о чем напрямую сообщил Аньелли. Макс ожидал совершенно других действий на рынке, плюс не дождался реакции на его запросы. Один из них – возвращение на любых условиях Пьянича, которого Макс ценит еще по первому приходу в «Ювентус». «Барса» была готова платить большую часть зарплаты боснийца, но вместо Турина полузащитник вдруг приземлился в Стамбуле.

Что ждет «Ювентус»

После матча с «Эмполи» у Аллегри спросили, считает ли он этот «Ювентус» самым слабым за все время его работы. Коуч ответил: «Неправильный вопрос. У этого «Ювентуса» невероятно сильные молодые игроки. Как вы знаете, у молодых футболистов не всегда есть опыт или способность управлять некоторыми моментами в играх. Поэтому постепенно нам нужно найти баланс».

Массимилиано Аллегри, «Ювентус» Фото: Getty Images

Пожалуй, лучший тизер к выступлениям «Ювентуса» на дистанции. Сейчас клуб в невероятно сложном положении, когда перестраиваться нужно буквально за считанные дни. Кажется, только скилл Аллегри способен вывести «Юве» из тяжелого состояния.

Вряд ли «Турин» готов к борьбе за победу в Лиге чемпионов: «ПСЖ», «Ман Сити» и другие гранды выглядят намного предпочтительнее. Гонка за Кубок Италии? Да, «Ювентусу» это под силу. Гонка за скудетто? Да, тоже, но даже условный «Интер», о ликвидации которого говорили большую часть 2021-го, смотрится солиднее и сильнее.

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