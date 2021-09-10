Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, что он думает о переходе нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

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«У Роналду больше не было желания играть за «Ювентус», поэтому он вернулся в «Манчестер Юнайтед». Это был бы все равно его последний сезон в «Ювентусе», поэтому мы предвосхитили то, что произошло бы следующим летом.

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Криштиану провел три отличных года в «Ювентусе», мы желаем ему всего наилучшего, но жизнь продолжается. Я не сторонник рассуждений о том, что могло бы произойти, нужно быть практичным. У нас трофеи всегда завоевывала команда, а не один футболист.

У нас есть любовь к себе и самопожертвование. Для побед и борьбы нам нужны амбиции и страсть», – цитирует Аллегри Football Italia

«Ювентус» после двух игр идет 12-м в чемпионате Италии, набрав всего одно очко.

За «Манчестер Юнайтед» Роналду раньше играл с 2003-го по 2009 год. В составе «МЮ» он три раза выиграл чемпионат Англии, дважды – Кубок английской Лиги и один раз Кубок страны.

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