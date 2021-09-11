Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович сравнил себя с нападающими Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» и Лионелем Месси из «Пари Сен-Жермен».

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«Если говорить об игровых качествах, то я не хуже их. Если же смотреть на трофеи, то да – я не выигрывал Лигу чемпионов. Но я не знаю, как вы это определяете. Я не одержим этим. Потому что индивидуальный успех зависит от успеха всей команды. Отдельно взятый игрок не может быть хорош, когда команда таковой не является.

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Не хватает ли мне «Золотого мяча»? Нет, это «Золотому мячу» не хватает меня! В глубине души я считаю себя лучшим в мире. Но я не думаю, что уместно сравнивать игроков друг с другом. Каждый играл в своем поколении, с разными партнерами. Сравнивать трудно. Думаю, у каждого своя история, и нужно просто с этим смириться», – цитирует Ибрагимовича Goal

В прошлом сезоне Ибрагимович забил 15 мячей в 19 матчах за «Милан» в Серии А.

Весной 2021-го Златан вернулся в сборную, но пропустил Евро-2020 из-за травмы колена.

39-летний форвард продолжает восстановление – его возвращение на поле ожидается в сентябре.

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