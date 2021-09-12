Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович вернулся на поле спустя три месяца и забил в первой же игре. 39-летний форвард вышел на замену на 60-й минуте матча против «Лацио» и отличился спустя 7 минут.

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Швед замкнул прострел с левого фланга Анте Ребича и сделал счет в матче 2:0. В конце первого тайме отличился Рафаэл Леау.

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Ибрагимович не играл с 9 мая после полученной в матче с «Ювентусом» травмы колена.

Златан продлил свою забивную серию до 26 сезонов.

В сезоне-2020/21 Ибра игрок принял участие в 19 матчах Серии А и забил 15 мячей (три – с пенальти).

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