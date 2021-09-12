Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью провел тысячный матч в тренерской карьере.
Юбилейным для 58-летнего португальца стал матч 3-го тура Серии А против «Сассуоло», сообщает Sky Sports. Тренерская карьера Моуринью началась в 2000 году. В предыдущих 999 матчах Особенный выиграл 637 раз, 204 раза сыграл вничью и потерпел 158 поражений. Процент побед – 63,76%.
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- Жозе Моуринью подписал контракт с «Ромой» в мае 2021 года. Соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.
- Также португалец тренировал «Бенфику», «Лейрию», «Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».
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