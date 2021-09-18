Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин впервые в сезоне-2021/22 вышел на поле.
В матче 4-го тура Серии А против «Дженоа» 30-летний футболист вышел на замену вместо Душана Влаховича на 81-й минуте. И уже спустя четыре минуты получил желтую карточку за грубый фол против Валона Бехрами – Кокорин пошел в подкат прямой ногой и едва не нанес швейцарцу серьезную травму.
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- «Фиорентина» обыграла «Дженоа» на выезде со счетом 2:1.
- До этого Александр не провел на поле в официальных матчах ни одной минуты – а «фиалки» между тем сыграли 3 поединка в чемпионате Италии и один в Кубке.
- В последний раз Кокорин выходил за «Фиорентину» в официальном матче 22 мая – в заключительном туре минувшего сезона Серии А против «Кротоне» он вышел на замену на 76-й минуте.
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