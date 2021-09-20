Слезы выступили на глазах вратаря «Лацио» Томаса Стракоши, когда он увидел на трибуне баннер от фанатов во время матча с «Кальяри» в четвертом туре чемпионата Италии. Болельщики решили его поддержать после ошибки, которая привела к поражению в матче первого тура группового этапа Лиги Европы с «Галатасараем».

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Надпись на баннере: «Не обращай внимания, просто смотри и двигайся вперед».

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«У меня просто нет слов, чтобы описать то, что я почувствовал сегодня, выходя на поле – от аплодисментов до баннера с моим именем. Я пытался, но не смог сдержать слез. Единственное, что мне хочется сказать – спасибо за вашу поддержку. Этот момент навсегда останется в моем сердце», – написал голкипер слова благодарности фанатам в инстаграме.

В матче с «Галатасараем» на 67-й минуте Стракоша забил мяч в свои ворота. «Лацио» в итоге проиграл со счетом 0:1.

Игра с «Кальяри» завершилась вничью – 2:2.

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