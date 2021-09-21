В рамках центрального матча четвертого тура Серии А туринский «Ювентус» принимал «Милан». Перед игрой расистским оскорблениям подвергся голкипер «россонери» Майк Меньян.
Фанаты «Ювентуса» во время разминки называли французского голкипера негром и обезьяной. Меньян не реагировал на выкрики.
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- Матч состоялся 19 сентября и закончился вничью – 1:1. «Милан» делит второе место с «Интером» (по 10 очков), «Ювентус» с 2 баллами занимает третью строчку с конца.
- В прошлом сезоне Меньян стал чемпионом Франции в составе «Лилля», а летом был куплен «Миланом» за 13 млн евро.
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