Вратарь «Ювентуса» Войцех Шченсный и полузащитник туринцев Адриен Рабьо поругались после матча четвертого тура Серии А против «Милана».
Польский голкипер предъявил Рабио претензии по поводу неправильного выбора позиции на поле в эпизоде с голом Анте Ребича. Шченсный указал Рабьо на место, где он должен был стоять, чтобы не дать Ребичу забить, и подтолкнул хорвата в ту сторону. Футболисты «Юве» на повышенных тонах обсуждали эпизод. В итоге конфликт был разрешен, однако напряженность в раздевалке туринской команды сохранилась, сообщает Calciomercato.
Евро-2020
Шченсный – 1-й вратарь в истории Евро, забивший автогол
- «Ювентус» сыграл с «Миланом» вничью со счетом 1:1.
- После четырех матчей команда Массимилиано Аллегри с двумя очками идет в зоне вылета – на 18-м месте из 20.
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