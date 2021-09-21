Вратарь «Ювентуса» Войцех Шченсный и полузащитник туринцев Адриен Рабьо поругались после матча четвертого тура Серии А против «Милана».

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Польский голкипер предъявил Рабио претензии по поводу неправильного выбора позиции на поле в эпизоде с голом Анте Ребича. Шченсный указал Рабьо на место, где он должен был стоять, чтобы не дать Ребичу забить, и подтолкнул хорвата в ту сторону. Футболисты «Юве» на повышенных тонах обсуждали эпизод. В итоге конфликт был разрешен, однако напряженность в раздевалке туринской команды сохранилась, сообщает Calciomercato

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«Ювентус» сыграл с «Миланом» вничью со счетом 1:1.

После четырех матчей команда Массимилиано Аллегри с двумя очками идет в зоне вылета – на 18-м месте из 20.

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