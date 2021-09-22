Вратарь «Милана» Майк Мэньян прокомментировал расистские оскорбления болельщиков «Ювентуса» в матче 4-го тура Серии А (1:1).

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«В воскресенье вечером на стадионе «Альянц» некоторые болельщики «Ювентуса» позволили себе расистские оскорбления и кричалки в мой адрес. Что вы хотите, чтобы я сказал? Вы хотите, чтобы я сказал, что расизм – это плохо, а эти болельщики – глупые? Дело не в этом. Я не первый и не последний игрок, который с этим столкнулся. Пока эти события рассматриваются как «отдельные инциденты» и не принимаются комплексные меры по их предотвращению, история неизбежно повторяется снова и снова.

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Что мы делаем для борьбы с расизмом на футбольных стадионах? Вы действительно верите, что это эффективно? Я играю за клуб, который стремится быть лидером в борьбе с любыми формами дискриминации. Но нас должно быть больше, нам нужно объединиться в этой социальной борьбе, которая выходит за рамки футбола. Знают ли осуждающие нас люди, каково это – слышать оскорбления и крики, низводящие нас до звания животных? Знают ли они, какой эффект это оказывает на наши семьи, наших близких, которые видят это и не понимают, такое еще может происходить в 2021 году?

Я не «жертва» расизма. Я Майк, отстаивающий свои права, черный и гордый. Пока у нас будет возможность высказываться и изменить ситуацию, мы будем делать это», – написал Меньян в инстаграме.

По ходу предыгровой разминки фанаты туринцев называли французского голкипера негром и обезьяной. Мэньян никак не отреагировал на выкрики.

В прошлом сезоне Майк Мэньян стал чемпионом Франции в составе «Лилля», а летом был куплен «Миланом» за 13 млн евро.

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