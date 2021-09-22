«Ювентус» приехал в гости к «Специи» в рамках 5-го тура чемпионата Италии в надежде одержать первую победу в сезоне.
Сначала все шло хорошо, и «старая синьора» повела в счете на 28-й минуте, но спустя всего 5 минут «Специи» удалось сравнять. Автор забитого мяча Эммануэль Гьяси решил дополнительно потроллить туринцев и отпраздновал событие в фирменном стиле Криштиану Роналду.
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