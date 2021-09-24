Полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон опубликовал видео из клубного магазина – футболист хотел подписать и подарить именную футболку первым трем покупателям, которые придут, чтобы ее купить. В итоге ни один из болельщиков не изъявил желания приобрести джерси с фамилией Де Рона.
В ожидании фанатов Де Рон погулял по магазину, собрал паззл, пораскладывал карточки, посмотрел телевизор и поспал в примерочной. «Уверен, что Месси никогда не сталкивался с такой проблемой», – написал игрок в твиттере.
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- В нынешнем сезоне Де Рон провел два матча за «Аталанту».
- Суммарно голландец отыграл за бергамцев 220 встреч, забил 11 матчей и сделал 15 ассистов.
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