Полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон опубликовал видео из клубного магазина – футболист хотел подписать и подарить именную футболку первым трем покупателям, которые придут, чтобы ее купить. В итоге ни один из болельщиков не изъявил желания приобрести джерси с фамилией Де Рона.

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В ожидании фанатов Де Рон погулял по магазину, собрал паззл, пораскладывал карточки, посмотрел телевизор и поспал в примерочной. «Уверен, что Месси никогда не сталкивался с такой проблемой», – написал игрок в твиттере.

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В нынешнем сезоне Де Рон провел два матча за «Аталанту».

Суммарно голландец отыграл за бергамцев 220 встреч, забил 11 матчей и сделал 15 ассистов.

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