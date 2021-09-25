Бывший нападающий «Фиорентины» Франческо Байано прокомментировал выступления форварда Александра Кокорина за итальянский клуб.
«Нужно задавать вопросы Итальяно, я не могу судить Кокорина. Я видел его всего несколько раз на поле и хочу надеяться, что он просто был не в форме. Сложно судить об игроке по 10 минутам, проведенным на поле.
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Если Кокорин не сыграл даже с «Козенцой», то, значит, он отстает от команды на световые годы. Поэтому я думал, что клуб усилит атаку. Сейчас хотелось бы довериться клубу. Будем ждать Кокорина», – приводит слова Байано итальянское издание Viola News.
- «Козенца» – команда из Серии В, с которой «Фиорентина» играла 13 августа в Кубке Италии.
- Команда Винченцо Итальяно победила со счетом 4:0.
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