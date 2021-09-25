«Милан» переиграл «Специю» в гостевом матче чемпионата Италии со счетом 2:1. Один из мячей на свой счет записал дебютировавший в основе «Милана» 19-летний полузащитник Даниэль Мальдини. Форвард отличился на 48-й минуте.

Команда Мальдини дожала соперника только на 87-й минуте, когда победу гостям принес гол Браима Диаса. У «Специи» на 80-й минуте отличился Даниэле Верде.

В этом сезоне Мальдини дважды выходил на замену в Серии А и еще раз – в Лиге чемпионов. Даниэль приходится сыном и внуком прославленным игрокам «Милана», Паоло и Чезаре Мальдини. Они 11 раз становились чемпионами Италии на двоих в составе «россонери».

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Паоло Мальдини работает в «Милане» техническим директором.

Чезаре Мальдини умер в 2016 году. Ему было 84 года.

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