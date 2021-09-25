Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский сравнял счет в матче 6-го тура Серии А против «Интера».

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На 30-й минуте украинец получил пас от Дувана Сапаты и, не сближаясь с защитником миланцев Миланом Шкриниаром, прицельно пробил с левой из-за штрафной площади. Ханданович не сумел отразить пушечный удар – мяч влетел в дальний угол. Гол стал для Малиновского первым в сезоне.

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В предыдущем туре Малиновский совершил первое в сезоне результативное действие – сделал ассист в матче против «Сассуоло».

Из-за конфликта с тренером сборной Украины Александром Петраковым полузащитник не поможет национальной команде в ближайших отборочных матчах ЧМ-2022.

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