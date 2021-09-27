Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло жестко отреагировал на поведение фанатов «Лацио» во время римского дерби в Серии А.

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На 77-й минуте матча Дзаньоло заменили, а болельщики «Лацио» принялись освистывать и оскорблять игрока. В ответ Николо взялся за промежность и потряс рукой перед фанатами вражеской команды.

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«Лацио» обыграл «Рому» со счетом 3:2.

На голы Сергея Милинковича-Савича, Педро и Филипе Андерсона «волки» ответили мячами Роджера Ибаньеса и Джордана Верету (с пенальти).

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