Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло жестко отреагировал на поведение фанатов «Лацио» во время римского дерби в Серии А.
На 77-й минуте матча Дзаньоло заменили, а болельщики «Лацио» принялись освистывать и оскорблять игрока. В ответ Николо взялся за промежность и потряс рукой перед фанатами вражеской команды.
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- «Лацио» обыграл «Рому» со счетом 3:2.
- На голы Сергея Милинковича-Савича, Педро и Филипе Андерсона «волки» ответили мячами Роджера Ибаньеса и Джордана Верету (с пенальти).
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