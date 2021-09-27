Во время матча итальянских команд «Оледжо-Кастелло» и «Карпиньяно» тренер гостей Джованни Алози ударил по лицу арбитра Андреа Фелиса. Сразу после инцидента судья дал свисток об окончании встречи.

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Тренер вмазал судье после того, как арбитр удалил Алози за споры. К тому моменту «Карпиньяно» проигрывал 0:2. После игры коуч извинился за свой поступок и покинул пост главного тренера, однако ему грозят санкции и длительная дисквалификация.

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«Оледжо-Кастелло» и «Карпиньяно» играли в чемпионате Prima Categoria – седьмом дивизионе в системе итальянских лиг.

«Карпиньяно» присудили техническое поражение 0:3.

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