Во время матча итальянских команд «Оледжо-Кастелло» и «Карпиньяно» тренер гостей Джованни Алози ударил по лицу арбитра Андреа Фелиса. Сразу после инцидента судья дал свисток об окончании встречи.
Тренер вмазал судье после того, как арбитр удалил Алози за споры. К тому моменту «Карпиньяно» проигрывал 0:2. После игры коуч извинился за свой поступок и покинул пост главного тренера, однако ему грозят санкции и длительная дисквалификация.
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- «Оледжо-Кастелло» и «Карпиньяно» играли в чемпионате Prima Categoria – седьмом дивизионе в системе итальянских лиг.
- «Карпиньяно» присудили техническое поражение 0:3.
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