Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал, что в клубе пошло не так после перехода нападающего Криштиану Роналду.

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«В наших головах поселилась мысль, что один игрок, лучший в мире, может гарантировать «Ювентусу» победу. Вот в чем дело. Присутствие Криштиану оказало на нас большое влияние. Даже обычные тренировки с ним дали нам экстраординарный опыт, но подсознательно игроки начали думать, что одного его присутствия достаточно, чтобы выигрывать матчи.

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Мы начали немного сбавлять в повседневной работе, в скромности, самопожертвовании, желании быть рядом с партнером по команде день за днем. Думаю, вы заметили это в последние несколько лет. В прошлом сезоне мы финишировали четвертыми и выиграли Кубок Италии, потому что снова стали командой. Атмосфера была наэлектризована настолько, что если бы перед игрой вы бросили в нашу раздевалку деревяшку, она бы вспыхнула.

Нам этого не хватало. Может быть, мы считали само собой разумеющимся, что если просто отдать мяч Роналду, он выиграет нам игру. Но Криштиану нуждался в команде не меньше, чем команда нуждалась в нем. Пришлось пойти на компромисс, потому что именно команда помогает игроку, даже если он является лучшим на планете», – приводит слова Бонуччи Football Italia

Роналду покинул «Ювентус» этим летом и вернулся в «Манчестер Юнайтед».

За три сезона в Турине Криш выиграв два титула Серии А и один Кубок Италии.

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